'Yaşlı' iddialarına Cris’den cevap

Ujfalusi’nin sakatlığının ardından savunmaya takviye olarak Lyon’dan sürpriz bir şekilde transfer edilen Cris, ilerlemiş yaşı nedeniyle oluşan soru işaretleri ve yöneltilen eleştirilere bizzat cevap verdi. TRT Spor’da yayınlanan Futbol Ateşi programına röportaj veren 35 yaşındaki futbolcu, "Yaşımdan dolayı birçok hayat tecrübesine sahibim, çoğu da yaşlanılarak öğrenilmiş tecrübeler bunlar. Yaşım ne olursa olsun mükemmelliyetçi bir yapım var. İşimi kusursuz yapmaya çalışırım. Sahada yaşım değil tecrübem konuşur" ifadesini kullandı. Egoist insanlardan nefret ettiğini belirterek takım arkadaşlarına da mesaj gönderen Cris, "Bencil insanları sevmiyorum. Çünkü futbolda her şeyi bireysel yapamazsınız. Başarı için paylaşmalı ve takım olmalısınız. Bunun için de sürekli iletişim halinde kalmalısınız. Sadece kendini düşünen insanları sevmiyorum" dedi.





Lady Gaga’ya hayran





Özel hayatıyla ilgili de ipuçları veren Sambacı, "Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Özellikle Shakira ve Lady Gaga’yı beğeniyorum. Lady Gaga’nın gerçekten çok iyi bir performansı var ve sahnesi çok iyi, hayranıyım" açıklamasını yaptı.



