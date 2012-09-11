Yaşar Sevim’e 6 takım katılıyor

Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi tarafından düzenlenecek olan 4. Prof. Dr. Yaşar Sevim Basketbol Turnuvası, 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Turnuva, Ankara TED Koleji, Antalya Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkim ve Erdemir basketbol takımlarının katılımıyla, Karataş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi'nden yapılan açıklamada, 'Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz turnuva ile Gaziantep'in spor yaşamına büyük katkıları olan değerli hocamız Prof. Dr. Yaşar Sevim'in adını yaşatmaya devam edeceğiz' denildi.