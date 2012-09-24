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Yaşanan skandallar adaylara 'pes' dedirtti

Abartılan güvenlik önlemleri nedeniyle kimi hızmasını çıkardı, kimi kontak anahtarını vermemek için sınava girmedi. Eskişehir'de sınava girmek için gidilen okulun yerinde olmaması şaşkınlık yarattı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 06:30
Yaşanan skandallar adaylara 'pes' dedirtti

Hızmayla sınava girmek yasakmış

Kırıkkale’de yapılan KPSS’ye 11 bin 200 kişi girerken, burnunda metal takılı bir kız aday sınava alınmadı. Metali güçlükle çıkartan kız, daha sonra salona alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen adaylar, polis kontrolünde içeri alınmaya başlandı. Burnunda metal takılı bulunan bir kız aday kadın polis tarafından içeri alınmadı. Bir kenara çekilerek burnundaki metali güçlükle çıkartan kız,  üst araması yapıldıktan sonra sınava girebildi.
Devlet memuru olma umudu ile sınava giren ve adını açıklamayan kız aday, “Metal şeyler yasakmış, daha önce başıma gelmemişti. Mecburen canım acıyacak, ancak sınava girebilmek için çıkarmak durumundayım” dedi.
Adaylar içeride sınavda ter dökerken, bazılarının aileleri de okul dışında çocukları için dua etti.

SINAV YERİ TEMEL ÇIKTI

Eskişehir’de ortaöğretim düzeyi için bugün yapılan KPSS girecek adaylara, yıkılan Sabri Kılıçoğlu Anadolu Lisesi’ni sınav yeri olarak gösterdi. Okul önünde bekleyen görevliler, gelip inşaatla karşılaşınca şaşıran adayları minibüsle Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi’ne götürdü.
Sabri Kılıçoğlu Anadolu Lisesi binası, depreme dayanıksız olması nedeniyle bir yıl önce yıkıldı. KPSS için 200 adaya sınav yeri olarak gösterilen lisenin önünde polisler, okul yetkilileri ile ÖSYM görevlileri bekledi. Çok sayıda kişi sınava girecekleri okulun temel halindeki inşaat olduğunu görünce şaşırdı. Okul önünde bekleyen görevliler, adayları minibüsle Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi’ne götürdü. Yetkililer 40’a yakın öğrencinin eski okulun olduğu yere geldiğini ve bunların tamamının yeni sınav yerine yetiştirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığını söyledi.

EHLİYETİ TANIMADILAR

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 24 yaşındaki Serkan Onur ve 27 yaşındaki Salih Boztekin, sürücü belgelerini göstererek alındıkları Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruları çözerken, görevliler tarafından ‘Sınavda kimlik olarak ehliyet geçersiz’ gerekçesiyle salondan çıkarıldıklarını öne sürdü. Onur, daha önce dört kez üniversite sınavına, 1 kez da KPSS’ye ehliyetiyle girdiğini belirterek, “Beni baştan uyarsalardı evden gidip nüfus cüzdanımı alabilirdim” dedi.
Boztekin de daha önce 2 kez KPSS’ye ehliyetiyle girdiğini savunarak, “Uyarılsaydım çaresine bakardım” diye konuştu.

Kontak anahtarını bile almadılar

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılan 20 kişi, otomobil anahtarları sınıflara alınmadığı için sınava girmedi.
Çorlu’da 16 bin 280 kişinin başvurduğu dünkü orta öğretim düzeyindeki KPSS, 45 okulda gerçekleşti. Saat 09.30’da başlayan sınava gelen memur adaylarını, polis ekipleri didik didik arayarak içeriye aldı. Metal eşyaların alınmadığı sınava gelen 20 kişi, otomobil anahtarları içeriye alınmayınca, bırakacak yer bulamadıkları gerekçesiyle sınava girmekten vazgeçtiği öğrenildi.

SINAVA GİDERKEN CANINDAN OLDU

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde garson olarak çalışan ve Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okuyan 24 yaşındaki Mustafa Yaşar, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için otobüs beklediği sırada, tur otobüsünün çarpması sonucu öldü.
Akdeniz Üniversitesi’nde KPSS girmek için Kemer-3 girişinden otobüse binmek üzere ilçe merkezine doğru yürüyen Yaşar’a, dün saat 07.30 sıralarında Antalya yönüne seyreden 28 yaşındaki Sinan Kıvrak yönetimindeki 06 DP 8468 plakalı tur otobüsü çarptı. Mustafa Yaşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay gelen sağlık görevlileri, Yaşar’ın cesedinin üzerini beyaz bir örtüyle kapattı. Sağlık görevlileri Yaşar’ın sınav giriş belgesini de cesedini üzerine bıraktı. 

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