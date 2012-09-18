Yaşa Göre Cinsel Hayat

Sevgili Koçlar Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisi altında güne ...Devamı

Sevgili Boğalar Ay-Terazi burcu seyri ile güne adım atıyoruz. Bu...Devamı

Sevgili İkizler Salı günümüz Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisi altında...Devamı

Sevgili Yengeçler Ay-Terazi burcu seyriyle güne adım atarken, iç dünyanızda...Devamı

Sevgili Aslanlar Salı günümüz, Ay-Terazi burcu etkisi altında başlıyor. Yakın...Devamı

Sevgili Başaklar, Ay-Terazi burcu etkisi altında Salı günümüz başlıyor....Devamı

Sevgili Teraziler burcunuz üzerinde ilerlemekte olan Ay, her alanda...Devamı

Sevgili Akrepler, iş hayatımız, ilişkimiz ve bizi ilgilendiren her konuda,...Devamı

Sevgili Yaylar, Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisi altında, çevrenizle olan...Devamı

Sevgili Oğlaklar, Ay-Terazi burcu seyri ile güne uyanmaktayız. Bu enerji,...Devamı

Sevgili Kovalar sosyalleşmenin işaretçisi olan Ay-Terazi burcu seyir etkinliği altındayız....Devamı

Sevgili Balıklar, günümüz Ay-Terazi burcu enerjisi altında başlıyor. ...Devamı

Sayfa 1 / 4 Kadınların cinsel hayatları her yaş döneminde farklı bir boyut kazanır. İşte kadınların her yaş dönemindeki cinsel hayatı...Cinsellik bu yaşlarda hayatın olmazsa olmazları arasındadır. Evliliklerin gerçekleştirildiği bu dönemde cinsel ilişki yaygındır. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlarda, eğer ailelerinde cinsellikle ilgili bir rahatlık yoksa vajinusmus, erkeklerde ise boşalma bozuklukları sık görülür.