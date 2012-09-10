Yarım kalple yaşama tutundu

27 Eylül 2011'de doğan Daisy birkaç gün yoğun bakımda kaldı. Genetik Tricuspid Atresia hastası olan ve kalbinin sadece yarısı olan çocuk, 6 aylıkken de 4 saat süren bir kalp ameliyatı geçirdi. Daisy, İskoçya'da kalp ameliyatı yapılan en küçük kişi durumunda...

Kızının ilk doğum günü için büyük bir kutlama hazırlığı yapan 19 yaşındaki anne Stephanie, "Bugünleri görebileceğimizi hiç sanmıyorduk. Bu bizim için çok özel bir gün olacak" dedi.

Stephanie, doktorların kızına sadece yüzde 40 yaşama şansı vererek kürtaj tavsiye ettiklerini ama kendisinin ne olursa olsun doğumdan yana karar verdiğini, şimdi bu kararının mükafatını gördüğünü söyledi.

Kürtajı kabul etmeyen anne Stephanie Greer, günbegün çocuğunun sağlığına kavuşuyor olmasının mutluluğunu yaşıyor.