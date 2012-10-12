Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yardıma gelen polisi bıçakladı

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Derya Sevgili, trafik kazası geçirdikleri için kendilerine yardım etmek isteyen polis memurunu bıçakla yaralandı.

12 Ekim 2012 Cuma 16:55
Yardıma gelen polisi bıçakladı

Olay, dün akşam Trabzon Bulvarı Hafız Ali Efendi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda yönetimindeki 46 KU 463 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren alkollü 45 yaşındaki Doğan Kavak, aracıyla istinat duvarına çarptı. Kazayı sürücü Doğan Kavak ile yanındaki Derya Sevgili hafif sıyrıklarla atlattı. Doğan Kavak, kaza yaptığı otomobille Hafız Ali Efendi Meydanı’na gelerek park etti. Bu sırada park halindeki otomobilde bulunan 2 kişinin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerine geldi. Otomobilin kazaya karıştığını belirleyen ekipler, sürücü ile yanındaki kadına yardım etmek için ambulans çağırdı. İddiaya göre, tomobilden inen Derya Sevgili, kendilerine yardım etmek isteyen ve anonsla ambulans talep eden polis memurunu belinden bıçakladı. Adı açıklanmayan polis memuru, çevredekiler tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Bölgede bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan Derya Sevgili ile araç sürücüsü Doğan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim