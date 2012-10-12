Yardıma gelen polisi bıçakladı

Olay, dün akşam Trabzon Bulvarı Hafız Ali Efendi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda yönetimindeki 46 KU 463 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren alkollü 45 yaşındaki Doğan Kavak, aracıyla istinat duvarına çarptı. Kazayı sürücü Doğan Kavak ile yanındaki Derya Sevgili hafif sıyrıklarla atlattı. Doğan Kavak, kaza yaptığı otomobille Hafız Ali Efendi Meydanı’na gelerek park etti. Bu sırada park halindeki otomobilde bulunan 2 kişinin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerine geldi. Otomobilin kazaya karıştığını belirleyen ekipler, sürücü ile yanındaki kadına yardım etmek için ambulans çağırdı. İddiaya göre, tomobilden inen Derya Sevgili, kendilerine yardım etmek isteyen ve anonsla ambulans talep eden polis memurunu belinden bıçakladı. Adı açıklanmayan polis memuru, çevredekiler tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Bölgede bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan Derya Sevgili ile araç sürücüsü Doğan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.