Yaralı askerlerin kimlikleri belli oluyor

Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 askerin şehit olduğu, 63 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan askerlerden 6'sı Muş'a getirildi.



Yaralıların isimleri şöyle:

İrfan Yeşilyol

Uysal Çınarcık

Fesih Akın

Abdulkadir Çetin

Fatih Bulu

Ekrem Aktaş