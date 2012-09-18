Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 askerin şehit olduğu, 63 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan askerlerden 6'sı Muş'a getirildi.
Yaralıların isimleri şöyle:
İrfan Yeşilyol
Uysal Çınarcık
Fesih Akın
Abdulkadir Çetin
Fatih Bulu
Ekrem Aktaş
Yaralı askerlerin kimlikleri belli oluyor
7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerlerden 63 askerden 6’sının kimliği belli oldu.
18 Eylül 2012 Salı 17:21
Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 askerin şehit olduğu, 63 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan askerlerden 6'sı Muş'a getirildi.