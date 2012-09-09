Yaralı askerler cephanelikte ifade verdi

Askeri ambulansla Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'na getirilen askerler, bir süre komutanlık binasında bekleyen aileleriyle görüştü. Yaralı askerler daha sonra sırayla soruşturmayı yürüten askeri personel eşliğinde ifade verdi, olayın meydana geliş şekli hakkında bildiklerini anlattı.

23 nolu iglo tipi mühimmat deposu önünde ifade veren askerlere, olay yeri inceleme ekipleri de eşlik etti. Sol kolu sargılı, boynuna asılı ve üzerinde pijamaları bulunan yaralı asker, içi cephane dolu depoda olay hakkında bilgi verdi.



Depo şeması üzerinde de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yaralı asker, daha sonra askeri ambulansla tekrar tedavi gördüğü revire götürüldü. Bu sırada basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için askeri ambulans ve araçlarla 23 nolu mühimmat deposunun önü kapatıldı.

