Yaralı asker patlama anını anlattı

Afyon'da askeri depoda meydana gelen patlamadan yürek yakan haber geldi. Depoda meydana gelen patlamada 25 askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Ataköy Kışlacık Köyü'nde konuşlu 500. İstihkam Ana Komutanlığı Deposu'nda meydana gelen patlamadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan asker, dehşet dolu anları anlattı.

BEN 50 METRE İLERİDE NAMAZ KILIYORDUM

Bir sabotaj olmadığını söyleyen yaralı asker 'Biz cephane istifliyorduk. Bende 50 metre ileride namaz kılıyordum.O esnada patlama oldu. Arkadaşların nerede bilmiyorum 30'a yakın arkadaşım vardı.

Patlamanın nedeni sabotaj değildir. Biz cephane istiflediğimiz için ters giden bir olay oldu sanırım onunla ilgili bir durum oldu.' dedi.