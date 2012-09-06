Yaralı asker dehşet anlarını anlattı

Afyonkarahisar'ın Ataköy Kışlacık Köyü'nde konuşlu 500. İstihkam Ana Komutanlığı Deposu'nda meydana gelen patlamadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan asker, dehşet dolu anları anlattı.

"TERS GİDEN BİR ŞEY OLDU"

Bir sabotaj olmadığını söyleyen yaralı asker 'Biz cephane istifliyorduk. Bende 50 metre ileride namaz kılıyordum.O esnada patlama oldu. Arkadaşların nerede bilmiyorum 30'a yakın arkadaşım vardı.

Patlamanın nedeni sabotaj değildir. Biz cephane istiflediğimiz için ters giden bir olay oldu sanırım onunla ilgili bir durum oldu.' dedi.