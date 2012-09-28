Yaralı asker borç parayla memleketinde döndü

Borç para bularak Elazığ’dan memleketine geldiğini söyleyen Arı, "Artık bir gürültü duysam kendimi yere atıyorum" dedi.

Memleketi Mersin'in Mut ilçesine gelen Ramazan Arı, yaşadığı dehşet dolu anları İHA muhabirine anlattı. Olayın hala şokunu üzerinden atamayan Arı, babasını 8 yıl önce kaybettiğini belirterek, "5 kardeşiz ve ailenin en küçüğüyüm. Şu an psikolojik çökmüş durumdayım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" diye konuştu, İzni bittikten sonra Mut’tan Elazığ’a gittiğini orada 4–5 gün kaldık sonra toplandıklarını anlatan Arı, şöyle devam etti: "3 otobüs ve 2 adet minibüs toplam 200 asker yola çıktık. Her otobüste eli silahlı 6–7 asker vardı. Benim bindiğim araç ilk araç olarak yola çıktı. Araç konvoyunun önünde ve arkasında birer tane kobra vardı. Elazığ’dan Bingöl’e geldik, yarım saat mola verdik. Moladan sonra yola çıktık. Sonra aradan 15 dakika geçmedi benim bindiğim araçta bir patlama oldu. Herkes otobüsün içerisinde yere yattı. Üzerimize ağır silahlarla ateş ediliyordu. Ardından iki patlama daha oldu etrafıma baktığımda otobüsün içerisi kan revan içindeydi. Çok kötüydü. Allahım kimseye yaşatmasın kötü bir psikoloji. Sonra araç yanmaya başladı. Araç yanarken biz dışarıya çıkmaya çalıştık ve araçtan atlayarak yol kenarındaki şarampole siper aldık. Yanımda ağır yaralı arkadaşlar vardı. O yoldan geçen sivil araçları durdurup araçlara taşıdık" dedi.

Olayın şokunu hala yaşadığını söyleyen Arı, "Memleketim Mut ilçesinde bile yolda giderken pat diye bir ses gelse hemen kendimi yere atıyorum. Allah kimseye böyle bir olayı başına vermesin" dedi.

Olaydan sonra hastanede bir gün yattığını söyleyen Arı, "Vali ve komutanlar bizi ziyaret etti" dedi.

Daha sonra helikopterle Elazığ’a getirildiklerini söyleyen Arı, "Memlekete gelmek için cebimde beş kuruş dahi yoktu. Mecburen gelmek için Elazığ’da tanıdığım bir hocam vardı. Ondan borç yol parası aldım ve o parayla memleketime gelebildim. Hocamda olmasa memlekete gelmek için bilet param dahi yoktu" dedi.

İHA