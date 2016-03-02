Yanan aracı kepçeyle atılan toprakla söndürdüler

Antalya'da seyir halindeyken kasa kısmındaki jeneratörün alev alması sonucu yanmaya başlayan araç, kepçeyle atılan toprakla söndürüldü.



Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, Mehmet Aykaç'ın kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 34 LS 1292 plakalı pikabın kasasındaki jeneratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede pikabın arka kısmını saran alevleri fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi.



Bu sırada iş makinesiyle hafriyat çalışmasından döndüğü öğrenilen kepçe operatörü, aracıyla yangına müdahale etti. Operatör, refüjdeki toprakları kepçesine doldurarak alev topuna dönen aracın üzerine döktü. Yol kenarında duran beton mikserlerinin şoförleri de uzattıkları hortumlardan sıktıkları suyla yangının söndürülmesine yardımcı oldu.



Yangın nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, yanan araç zaman zaman meydana gelen patlamalarla korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürüldü.



Trafiğin yoğunluğu nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekibi, soğutma çalışması yaptı.