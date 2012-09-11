Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yaman: ’’Daha iyi olacağız’’

Bandırmaspor'un teknik direktörü Fuat Yaman, ''Eksiklerimizi hızla gidererek, daha iyi bir takım olacağız'' dedi.

11 Eylül 2012 Salı 23:40
Yaman: ’’Daha iyi olacağız’’
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Fuat Yaman, sahalarında oynadıkları ligin ilk maçında mağlup ettikleri Fethiyespor'un güçlü bir takım olduğunu, iyi bir takımı yenerek lige iyi başlangıç yaptıkları için mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Bu maçta olumlu ve eksik yönlerinin bulunduğunu ifade eden Yaman, ''Futbolcularımın kazanma isteği ve Bandırmaspor'u yürekten benimsemelerinden memnunum. Eksiklerimizi hızla gidererek, daha iyi bir takım olacağız. Önümüzde 32 maçtan oluşan bir yarış var. Önemli olan bu yarışın sonunu iyi bitirmektir'' diye konuştu.

Fethiyespor önünde takımlarına destek veren bordo-beyazlı taraftarlara da teşekkür eden Yaman, şunları kaydetti:

''Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Güngören Belediye deplasmanını düşünüyoruz. Rakibimizin, geçtiğimiz hafta Bozüyük'te, Bozüyükspor'a karşı 1-0 kazandığı deplasman maçını yardımcı antrenörüme izlettim. Güngören takımının, tahminimizden de güçlü olduğunu öğrendim. Pazar günü yapacağımız maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak maçtan en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum.''

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Can Gülmezgil de yönetim kurulu olarak Bandırmaspor'un iç saha maçlarının galibiyet primini bin, deplasman galibiyet primini ise bin 500 lira olarak belirlediklerini vurgulayarak, ayrıca bazı önemli deplasmanlardan alınacak bir puana da 750 lira vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim