Yaman: ’’Daha iyi olacağız’’

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Fuat Yaman, sahalarında oynadıkları ligin ilk maçında mağlup ettikleri Fethiyespor'un güçlü bir takım olduğunu, iyi bir takımı yenerek lige iyi başlangıç yaptıkları için mutluluk yaşadıklarını söyledi.





Bu maçta olumlu ve eksik yönlerinin bulunduğunu ifade eden Yaman, ''Futbolcularımın kazanma isteği ve Bandırmaspor'u yürekten benimsemelerinden memnunum. Eksiklerimizi hızla gidererek, daha iyi bir takım olacağız. Önümüzde 32 maçtan oluşan bir yarış var. Önemli olan bu yarışın sonunu iyi bitirmektir'' diye konuştu.





Fethiyespor önünde takımlarına destek veren bordo-beyazlı taraftarlara da teşekkür eden Yaman, şunları kaydetti:





''Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Güngören Belediye deplasmanını düşünüyoruz. Rakibimizin, geçtiğimiz hafta Bozüyük'te, Bozüyükspor'a karşı 1-0 kazandığı deplasman maçını yardımcı antrenörüme izlettim. Güngören takımının, tahminimizden de güçlü olduğunu öğrendim. Pazar günü yapacağımız maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak maçtan en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum.''





Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Can Gülmezgil de yönetim kurulu olarak Bandırmaspor'un iç saha maçlarının galibiyet primini bin, deplasman galibiyet primini ise bin 500 lira olarak belirlediklerini vurgulayarak, ayrıca bazı önemli deplasmanlardan alınacak bir puana da 750 lira vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.



