Yaman’a göre daha zaman var!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Fuat Yaman, ''Hala, iyi bir takım olma yolunda almamız gereken yol olduğunu düşünüyorum'' dedi.





Kilimli Belediyespor ile oynayıp, 1-0 önde kapattıkları ve bir üst tura yükseldikleri, Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendiren Yaman, şimdiye kadar oynama şansı bulamayan oyuncularına fırsat verme imkanı buldukları bir maç olduğunu söyledi.





Bu karşılaşmanın, kendisi açısından çok iyi bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayan Yaman, ''Hala, iyi bir takım olma yolunda almamız gereken yol olduğunu düşünüyorum. Halen, bir geçiş dönemi içindeyiz ve bu dönemi hasarsız atlatmamız gerekir. Ana hedefimizin lig şampiyonluğu olduğunu dikkate alırsak, eksiklerimizi hızla gidermek zorundayız'' diye konuştu.





Yaman, karşılaşmada genç oyuncuların mücadeleleri başta olmak üzere, özellikle büyük deneyime sahip bulunmasına karşın şu ana kadar lig maçlarında 90 dakika boyunca yer vermediği Serdar Samatyalı'nın performansından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.