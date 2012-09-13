Yalta Rallisi’nde 8 Türk

Kıtalararası Ralli Şampiyonası'nın (IRC) 10. yarışı olan Yalta Rallisi, 15-16 Eylül tarihlerinde Ukrayna'da koşulacak.





Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Yalta kentinin Karadeniz Bölgesi'ne bakan dağlardaki asfalt etaplarda yapılacak yarışlarda 73 ekip mücadele edecek.





Şampiyonada Türkiye'yi Yağız Avcı, Murat Bostancı, Bahadır Gücenmez, Onur Vatansever, Eytan Halfon, Sedat Bostancı, Ferhat Tanrıbilir ve Burak Koçoğlu temsil edecek.





Bu arada, TOSFED Spor Kurulu Başkanı Metin Çeker de Yalta Rallisi'nde spor komiserliği görevini üstlenecek.



