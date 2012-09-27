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Yabancıların istanbul aşkı !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Boğaziçi’nde bin 299 yabancının mülk edindiğini açıkladı. Bayraktar, Suudi Arabistan uyrukluların Üsküdar’da 57 bin, İngilizlerin Sarıyer’de 20 bin metrekare mülke sahip olduğunu söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 10:04
Yabancıların istanbul aşkı !

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Boğaziçi İmar Kanunu kapsamında yer alan Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde yapılan inceleme neticesinde mal sahibi olan yabancı sayısının 1299 olarak tespit edildiğini belirterek, bu ilçelerde mülkü bulunan yabancıların uyruklarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.

Üsküdar'da 99 bin 28 metrekare büyüklüğündeki 398 taşınmaz, Sarıyer'de 114 bin 768 metrekare büyüklüğündeki 261 taşınmaz, Beykoz'da 39 bin 861 metrekare büyüklüğünde 68 taşınmaz ve Beşiktaş'ta 42 bin 564 metrekare büyüklüğündeki 464 taşınmaz yabancıların elinde bulunuyor.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; Bayraktar, kamuoyunda 'Sevda Tepesi' olarak bilinen ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah adına tapuda kaydı yapılan arazi hakkında 28 Mayıs'ta bakanlığına yapılaşma hakkı verilmesi talebinin iletildiğini de bildirdi.

YABANCILARIN ELİNDEKİ MÜLKLER

 

ÜSKÜDAR
Suudi Arabistan 57.683 m2
Almanya 10.381 m2
Yunanistan 8.280 m2
ABD 5.993 m2
Fransa 4.690 m2

SARIYER
İngiltere 20.759 m2
Mısır 19.123 m2
Almanya 13.939 m2
Rusya 12.415 m2
Fransa 8.339 m2

BEYKOZ
Almanya 17.859 m2
KKTC 3.888 m2
İsviçre 3.382 m2
Avusturya 3.322 m2
Rusya 2.295 m2

BEŞİKTAŞ
Yunanistan 6.796 m2
Almanya 5.864 m2
İngiltere 5.793 m2
KKTC 4.526 m2
İtalya 3.374 m2

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