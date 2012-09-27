Yabancıların istanbul aşkı !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Boğaziçi İmar Kanunu kapsamında yer alan Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde yapılan inceleme neticesinde mal sahibi olan yabancı sayısının 1299 olarak tespit edildiğini belirterek, bu ilçelerde mülkü bulunan yabancıların uyruklarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.



Üsküdar'da 99 bin 28 metrekare büyüklüğündeki 398 taşınmaz, Sarıyer'de 114 bin 768 metrekare büyüklüğündeki 261 taşınmaz, Beykoz'da 39 bin 861 metrekare büyüklüğünde 68 taşınmaz ve Beşiktaş'ta 42 bin 564 metrekare büyüklüğündeki 464 taşınmaz yabancıların elinde bulunuyor.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; Bayraktar, kamuoyunda 'Sevda Tepesi' olarak bilinen ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah adına tapuda kaydı yapılan arazi hakkında 28 Mayıs'ta bakanlığına yapılaşma hakkı verilmesi talebinin iletildiğini de bildirdi.

YABANCILARIN ELİNDEKİ MÜLKLER

ÜSKÜDAR

Suudi Arabistan 57.683 m2

Almanya 10.381 m2

Yunanistan 8.280 m2

ABD 5.993 m2

Fransa 4.690 m2

SARIYER

İngiltere 20.759 m2

Mısır 19.123 m2

Almanya 13.939 m2

Rusya 12.415 m2

Fransa 8.339 m2

BEYKOZ

Almanya 17.859 m2

KKTC 3.888 m2

İsviçre 3.382 m2

Avusturya 3.322 m2

Rusya 2.295 m2

BEŞİKTAŞ

Yunanistan 6.796 m2

Almanya 5.864 m2

İngiltere 5.793 m2

KKTC 4.526 m2

İtalya 3.374 m2