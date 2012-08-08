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Yabancı girişi durdu, dolar ateşlendi

Türk Lirası, dün gelişmekte olan para birimleri içinde tek değer kaybeden para birimi oldu.

08 Ağustos 2012 Çarşamba 10:10
Yabancı girişi durdu, dolar ateşlendi

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Yabancı girişinin durması ile tepki alımları gözlenen dolar/TL’de 1,7880 seviyesi görüldü. Sepet 2.000 seviyesine dayandı.

Özellikle kamu bankalarının dolar/TL’de alıcı olduğu söyleniyor. Bu sabah dolar/TL 1,7870, sepet 1,9950 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,7886, avro 2,2150 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7840 liradan alınan dolar 1,7886 liradan satılıyor. 2,2130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2150 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7850 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2180 lira olmuştu.

Uzmanlara göre, kısa vadede yabancı girişinin durması nedeniyle TL’deki düzeltmenin devamı sınırlı da olsa gelebilir. Ancak 1,80 seviyesi psikolojik direnç olmaya devam edecek.

Euro/dolar paritesi ise dün 1.2376-1.2442 bandında hareket etti ve günü 1.2398'den kapattı. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.2390 seviyesinden geçiyor.

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Emtia fiyatlarına baktığımızda, petrol fiyatları dün kuzey denizinden sağlanan arzın düşük kalacağı beklentisiyle 111.82 doları gördü. Bu sabah, Brent petrolün varil fiyatı 111,35 dolardan işlem görüyor.

En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 93.30 dolardan geçiyor.

Altının onsu ise 1.609,10 dolardan işlem görüyor.

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