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Wushu’da gençler zirveye çıktı

Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda Türk sporcular iki dünya şampiyonluğu elde etti.

23 Eylül 2012 Pazar 20:25
Wushu’da gençler zirveye çıktı
Çin'in özerk bölgesi Macau'da düzenlenen Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda Türk sporcular iki dünya şampiyonluğu elde etti. 

Sabah seansında taolu halısına çıkan Dünya Büyükler Şampiyonu Elif Akyüz, 4. Dünya Gençler Şampiyonasını da boş geçmeyerek jiangshu (İnce kılıç) stilinde 9.30'luk derecesiyle adını bir kez daha dünya şampiyonluğuna yazdırdı.

2010 yılında Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayla tanışan Akyüz, geçen sene Ankara'da yapılan 11. Dünya Büyükler Şampiyonası'nda da kuzey mızrağı stilinde şampiyon olarak 'dünyanın en genç dünya şampiyonu' unvanını kazanmıştı.

Elif Akyüz, Macau'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nın ardından kariyerinde art arda 3. şampiyonluğu yaşamış oldu.

Duiliende bir ilk

Duilien (Danışıklı gösteri dövüşü) stilinde halıya çıkan Şeyma Urhan ve Kübra Açıkgöz çifti, favori gösterilen birçok çiftin arasından sıyrılarak, 9.29'luk dereceyle dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyon olan Türk sporculara madalyalarını, Uluslararası Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz verdi.

Sandada 3 bronz

Wushu sanda dalında bayanlar 56 kiloda Sümeyye Kayabaşı ve 60 kiloda Hatice Salih, üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Erkeklerde ise 75 kiloda Uğurcan Beyazıt, bir başka bronz madalya kazanan Türk sporcu oldu. 
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