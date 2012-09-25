World of Warcraft çılgınlığı

Erken saatlerde mağazanın önüne gelen oyun meraklıları kapıların açılmasının ardından sabırsızlıkla bekledikleri oyuna kavuştu. Oyunseverler sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde beklemeye başlarken, oyun dünya ile aynı anda saat 00.00'da satışa sunuldu. Satış öncesi oyunseverlere sürpriz aktiviteler, hediyeler verilip, çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmada başarılı olanlara oyun karakteri posteri, mousepadler, t-shirtler verildi. Bazı oyunseverler, oyunu satın almak için 27 saat önceden sıraya girdiklerini söyledi.

(DHA)