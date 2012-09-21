Wilshere 14 ay aradan sonra antrenmanlara başladı

Arsenal kulübünün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Wilshere tam 14 ay aradan sonra antrenmanlara başladı.

Arsenal geçen sezon başı hazırlıkları kapsamında oynadığı New York Red Bulls maçında stres kırığı yaşayan Jack Wilshere, dün uzun bir aradan sonra kulübü Arsenal ile takım antrenmanına katıldı.





2011 Eylül ayında başarılı bir ameliyat geçiren ve sahalarda 4 ila 5 ay uzak kalacağı açıklanan Wilshere'in sakatlığı Ocak ayında nüksetmiş ve bir de diz sakatlığı yaşayınca sezonu kapatmıştı.





Arsenal menajeri Arsene Wenger yaptığı açıklamada bu kadar uzun bir süre bir aranın futbolcuları kırılgan ve hassas bir karaktere büründürebildiğini, yıldız oyuncusunu birkaç antrenmanda gördükten sonra değerlendireceğini belirtti. İngiliz medyasında yapılan yorumlarda Wilshere'in Ekim sonunda futbol oynayacak duruma gelebileceği ancak Fransız menajerin riske etmemek için Kasım sonunu bekleyeceği yazılıyor.





Jack Wilshere son resmi maçını İngiltere ve İsviçre arasında Wembley Stadı'nda 14 Haziran 2011 tarihinde oynamıştı.