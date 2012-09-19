Williams baba oldu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın iki yıl önce evlendiği Türk eşi Ayda Field dün öğlen saatlerinde bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Sanatçı dostları ve hayranları çifti Twitter’a yazdıkları mesajlarla kutladı.

Williams Twitter’da paylaştığı iletisinde kızı Theodora Rose Williams’ın Londra’da dünyaya geldiğini yazdı.

Bebeğe kısaca “Teddy” dediklerini söyleyen ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir radyo programına çıkarak bebeklerini Los Angeles’ta büyütmek istemediklerini söylemişti.

Radyodan hayranlarına seslenen Williams çok yoğun bir konser programının olduğunu ve doğumda bulunamamaktan korktuğunu da dile getirmişti.