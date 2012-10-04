Warfight heyecanına ön hazırlık!

Medal of Honor: Warfighter, Xbox 360 beta tarihi açıklandı. 5 Ekim'de severleriyle buluşacak olan beta sürümü, EA ve Danger Close Games tarafından bugün resmi olarak onaylandı.

Beta içerisinde, 72 tane Tier 1 ekipten 12'sine tanık olacağız. Geri kalanı ise oyunun full versiyon piyasaya sürüldüğünde açılacak. 6 ayrı sınıf, oyuncuların seçimine sunulacak.Beta sürümünü oynama fırsatı bulan oyuncuların özellikle merak ettiği ise yeni oyun modu HotSpot olacak. Sarajevo Stadium'da geçen oyun modu için elimizde tam detaylı bir bilgi olmasada, bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Oyunun beta sürümü sadece Xbox Gold üyelerine açık olacak. Herhangi bir ücret vermek zorunda kalmayacaksınız.

Warfighter, 23 Ekim'de savaş alanına çıkıyor ki merakla bekleyen oyunseverler için fazla bir süre de sayılmaz.