Walt Disney’e ’başörtü’ davası!



Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden Walt Disney'in adı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslüman bir kadın tarafından açılan tazminat davasıyla anılıyor.

28 yaşındaki Imane Boudlal'ın dava gerekçesi, California eyaletindeki Disneyland'de başörtüyle çalışmasına izin verilmemesi.

Boudlal; başörtü takmak için yöneticilerinden izin istediğini, ancak talebinin şirketin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.Disneyland'de garson olarak çalışan Boudlal, yöneticilerin kendisine müşterilerle temas halinde olmayacağı bir iş teklif ettiğini, bunu kabul etmemesi üzerine de işten kovulduğunu ileri sürdü.

Dava dilekçesinde çalışanlar arasında Boudlal'e çirkin lakaplar takıldığı iddiası da yer alıyor. Ntv'nin haberine göre dini ayrımcılıkla suçlanan Walt Disney ise, "Şirketimiz bugüne kadar çalışanlarının dini taleplerini fark gözetmeksizin karşılamaya gayret göstermiştir" açıklamasıyla yetindi.