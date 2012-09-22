Volkan Şen, Fenerbahçe’ye bileniyor

Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Volkan Şen, Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına kendini hazırlıyor.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Volkan, antrenmanlardaki hırsı ve temposu teknik direktör Şenol Güneş'i zorlu maç öncesi sevindirdi. Takımda birçok sakat oyuncunun bulunması nedeniyle kadro kurmakta zorlanan deneyimli teknik adamın Volkan Şen'in eski temposunda olmasa da çalışma azminden dolayı memnun olduğu öğrenildi.





Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Volkan, hem Avrupa'ya hem de ligde istediğimiz gibi başlayamadıklarını belirterek, "Şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadık. Bu kayıpları telefi etmemiz için Fenerbahçe maçını kazanmamız lazım. Hocam bana göre verirse elimden geleni yapıp takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.