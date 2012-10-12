Volkan şaşırttı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eleme grubunda bundan önce yine Kadıköy'de Estonya ile yaptıkları mücadelenin 11'inden 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.





Romanya karşısında kaleye geçen Volkan Demirel, eleme grubu maçlarında ilk kez görev alırken, Hamit Altıntop, Hollanda maçının ardından tekrar 11 kişilik kadroda sahaya çıktı. Hamit, Hollanda maçından sonraki Estonya mücadelesinde sahaya yedek çıkmıştı.

Sakatlığı nedeniyle bir süre hem Fenerbahçe hem de milli takım formasından uzak kalan Volkan Demirel, uzun bir aradan sonra yeniden Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Romanya maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli file bekçisi, karşılaşmanın 45.dakikasında ise Romanya'nın golüne engel olamadı. Gelişen Romanya atağında kalesini erken terk eden Volkan, Grozav'ın rahat bir vuruş yapmasına karşı koyamadı.



