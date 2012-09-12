Volkan ile 4 yıl daha

Fenerbahçe Volkan Demirel’i bir yere bırakmıyor. nSarı-Lacivertli yöneticilerin 31 Mayıs 2013’te sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile yeniden anlaştığı ve Volkan’ın 4 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Anlaşmaya göre Volkan ilk 2 yıl için 2.8 milyon Euro, diğer 2 yıl için ise 2.4 milyon Euro alacak. Şu anda yılda 2.2 milyon Euro kazanan Volkan’a yapılacak 600 bin Euro’luk zammın yanı sıra bir de maç başına da 12 bin 500 Euro verilmesi planlanıyor. Bu arada Sarı-Lacivertli yönetim Volkan’la yapılacak yeni sözleşmede milli kaleciye jest olarak, “Avrupa’ya gitmek isterse bonservisi bedelsiz verilir” maddesini de koyacağı belirtildi.





Kaptanlığı kabul etmedi





Bu arada Fenerbahçe yönetimi görüşmelerde menajerini araya sokmayan tecrübeli kalecisine bir jest daha yapmak istedi. Bunun için de Volkan Demirel’e kaptanlık teklifinde bulundu. Ancak Volkan’ın kendisine yapılan bu teklifi kabul etmediği ve Alex’ten sonra kaptanlık bandının Kuyt’a yakışacağını söylediği öğrenildi.





Kaynak: Habertürk