Volkan Demirel sakatlığı hakkında bilgi verdi

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan ve bir aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Volkan Demirel, Mersin İdman Yurdu maçı ile kaledeki yerini geri aldı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan milli kaleci, kendisi ile ilgilenen doktor ve fizyoterapistlere teşekkür etti. Sezon sonunda ameliyat olup olmayacağı şeklinde sorulan soruya da yanıt veren Demirel "Şimdilik böyle devam ediyoruz. Beni rahatsız eden bir durum yok. Sezon sonu da ameliyat olmayı düşünmüyorum. Ancak doktorlar ameliyatın mecbur olduğunu söylerlerse yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren tecrübeli eldiven, maç boyunca rakiplerinden üstün bir oyun sergilediklerini ve son dakikalarda olsa da çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.