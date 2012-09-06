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Volkan Demirel’in dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve düz koşulara başlayan Volkan Demirel'in 10 Eylül'den itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

06 Eylül 2012 Perşembe 20:15
Volkan Demirel’in dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Mersin İdmanyurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takımlarda bulunan çok sayıda oyuncusundan yoksun olan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı.

Sarı-Lacivertliler pas çalışmalarının ardından tempolu koşular yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı. 

İzinli oldukları için dünkü çalışmada yer almayan Orhan Şam ve Sezer Öztürk, bu akşamki çalışmaya katıldı.

Sakatlıkları süren Serdar Kesimal ve Krasic ile dünkü antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Recep Niyaz'ın tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Volkan Demirel, pazartesi günü takıma katılacak

Omzundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan kaleci Volkan Demirel'in, 10 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara katılacağı bildirildi.

Bu akşamki antrenmanda kalecilerin takımdan ayrı yaptığı çalışmada yer alan Volkan, daha sonra bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde uzun süre koşu yaptı.

Sow İstanbul'a dönüyor

Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan Moussa Sow'un yarın İstanbul'a döneceği ve tedavisine burada devam edeceği bildirildi.

Adalesindeki çekme nedeniyle ağrıları olduğu ifade edilen Sow'un milli takımdan çıkarıldığı, İstanbul'a dönerek tedavi ve çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nda bulunan Bekir İrtegün, Caner Erkin, Egemen Korkmaz, Mert Günok, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın yanı sıra ülke milli takımlarında bulunan Yobo, Kuyt, Stoch ve Meireles antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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