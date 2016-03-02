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'Volkan-2016 Tatbikatı'

'Volkan-2016 Tatbikatı'

02 Mart 2016 Çarşamba 16:31
'Volkan-2016 Tatbikatı'

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı tarafından "Volkan-2016 Tatbikatı" düzenlenecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, tatbikatın, tüm ülke hava sahasında muharip ve destek unsurlarının katılımıyla 2-9 Mart'ta bilgisayar destekli komuta yeri, 27-31 Mart tarihlerinde ise fiili uçuşlu olarak 2 safhada icra edileceği belirtildi.

Tatbikatın, büyük çaplı bir hava harekatının komuta ve kontrolünü tek merkezden yönetmek, hava harekatını geceden gündüze devamlılık arz edecek şekilde planlamak ve icra etmek, Hava Harekat Merkezi personeli ve birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın fiili uçuşlu bölümüne Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16, F-4E 2020 muharip uçaklarının yanı sıra havadan yakıt ikmal, havadan ihbar ve kontrol, A400M, C130, C160, CN235 nakliye uçakları ile helikopterler ve hava savunma sistemleri iştirak edecektir" ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTürk Hava Kuvvetleri
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