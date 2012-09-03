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Vladimir Dasic Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Karadağlı oyuncu Vladimir Dasic ile prensip anlaşmasına vardı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 20:45
Vladimir Dasic Beşiktaş’ta
Beşiktaş Kulübü Basketbol Komitesi Başkanı Abdullah Sözer, 24 yaşındaki ve 2.08 metre boyundaki Vladimir Dasic ile anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmeyi kendisine gönderdiklerini söyledi.

Sözer, yaptığı açıklamada ülkesinin Buducnost Podgorica takımında profesyonel kariyerine başlayan ve İspanya ile İtalya'nın önemli takımlarında da forma giyen Vladimir Dasic'in bir aksilik olmaması halinde sözleşmeyi imzalayarak kendilerine göndereceğini dile getirdi.

Abdullah Sözer, geçen sezon kadrolarında bulunan, ancak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmasına rağmen tekrar kendileriyle birlikte ismi anılan Pops Mensah-Bonsu'nun durumuna açıklık getirerek, şunları söyledi:

''Bonsu'nun ayağında ciddi sorunlar var. Yan bağları yırtık ve kıkırdağı da gitmiş durumda. Zaten geçen sezon da sakatlığı vardı. Bizden giden bir iki oyuncuda bu tür sorunlar vardı. Bizde kalmadığı için bir açıklama yapmak istememiştik. Bu yanlış olurdu. Bonsu, büyük bir paraya İsrail'e gitti. Bırakın Beşiktaş camiasını ben bile 1 milyon 300 bin dolar vermezdim.''

Siyah-Beyazlı takımın yöneticisi, Fenerbahçe Ülker'den transfer ettikleri Gasper Vidmar'ın Türk statüsünde oynamasıyla ilgili girişimler konusunda ise ''Federasyon seçimleri öncesinde bu konuda yorum yapmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.
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