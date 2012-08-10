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VIP fuhuş çetesi çökertildi!

Çanakkale’de, Ukrayna, Gürcistan ile Moldovalı kadınları, temizlik ve çocuk bakıcılığı gibi işlerde çalıştırmak üzere Çanakkale’ye getirip zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi.

10 Ağustos 2012 Cuma 17:50
VIP fuhuş çetesi çökertildi!

Çanakkale’de faaliyet gösteren bir şebekeyi takibe alan polis, çetenin İstanbul ve İzmir’de yaşayıp bakıcılık yapan Ukrayna, Gürcistan ve Moldovalı kadınların adreslerini belirlediğini, söz konusu kadınlarla irtibat kurup daha cazip tekliflerle Çanakkale’ye getirdiklerini ardından da burada pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorladığını tespit etti.

Çetenin lideri olduğu öne sürülen H.Ç. ile bağlantılı olduğu kişilerin adreslerini belirledi. Yaklaşık bir yıl süren takibin ardından polis, Esenler ve Cevatpaşa mahalleleri ile Kepez Beldesi’nde belirlenen adreslere geçen Salı günü ’Kurye’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında H.Ç. ile şebeke üyeleri N.D. (25), M.S. (48), H.E. (44), E.A. (47), M.C.K. (43), S.Ş. (45), E.Ç. (49), E.Ö. (42) H.T. (40) ve M.A. (38) gözaltına alındı.

18 KADIN KURTARILDI

Şebekenin ağına düşen ve fuhuşa zorlanan 13 yabancı uyruklu kadınla 5 Türk kadın kurtarıldı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu olanlar sınırdışı edildi.

FUHUŞ YAPMAYANLARA İŞKENCE

Polis tarafından sorgulanan şebeke üyelerinin, fuhuş yapmak istemeyen kadınlara şiddet uygulayıp işkence yaptığı ileri sürüldü.

Öte yandan çete üyelerinin bir çoğunun kuryelik yaptığı, cep telefonundan iribat kurdukları müşterilerinin verdikleri adreslere, VİP minibüslerle fuhuşa zorladıkları kadınları, götürdükleri bazı müşterilerin talebi doğrultusunda da 500 TL karşılığında minibüste fuhuş yapmalarına göz yumdukları saptandı.

ÇETE LİDERİNİN EVİNDE 80 BİN LİRA

Çete lideri H.Ç.’nin fuhuştan elde ettiği parayı nakit olarak evinde sakladığı, evinde yapılan aramada da 80 bin TL ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete lideri H.Ç. ile 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

DHA

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