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Vieri, Inter’den tazminat kazandı

Futbol oynadığı dönemin sayılı golcülerinden Christian Vieri, formasını giydiği dönemde telefonlarını dinleten eski kulübü FC Inter ve buna aracı olan Telecom şirketinden 1 milyon Avroluk maddi tazminat kazandı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 13:10
Vieri, Inter’den tazminat kazandı
1999-2005 yılları boyunca FC Inter formasını giyen Christian Vieri, kulübünün özel yaşamını ihlal etmesi ve bunun kendisini depresyona soktuğu gerekçesiyle Milano Mahkemesi'nde, FC Inter ve Telecom şirketi aleyhinde açtığı davada tazminat kazandı. 

Milano Mahkemesi'nin verdiği karara göre, oyuncusunun telefonlarını dinleterek özel yaşamını takip eden FC Inter kulübü ve Telecom şirketi, Vieri'ye 1 milyon Avro tazminat ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edildi. 

Vieri'nin, Telecom şirketinden 12 milyon Avro, Inter'den 9,25 milyon Avro tazminat talep ettiği bildirildi. 

Vieri'nin avukatı Danilo Buongiorno, müvekkilinin sadece adalet istediğini dile getirerek, konuyu İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Disiplin Kurulu'na da taşıyacaklarını belirtti. 

Vieri'nin telefonlarının FC Inter kulübünün isteğiyle dinletildiği ise 2006 yılında Telecom şirketine yönelik yürütülen bir soruşturmada ortaya çıkmış, golcü oyuncu da bunun üzerine Milano Mahkemesi'nde dava açmıştı. 
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