Videoton tura inanıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Videoton'un teknik direktörü Paulo Sousa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak çok sıkı çalıştıklarını, takımı iyi organize ettiklerini, oyuncularının kolektif oyunu iyi oynadıklarını belirtti.





Trabzonspor karşısında golü bulacak ataklar da geliştiklerini ifade eden Sousa, ''Bugün de gol atma şansımız vardı. Ancak rakip seyirci oyuncularımızı etkiledi. Gol atabilirdik ama olmadı. Bizim tur için şansımız var. İyi motive olursak kendi sahamızda galip geleceğiz'' dedi.