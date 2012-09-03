Vicdan azabı, yenge infazını ortaya çıkardı

Polise giden B.Ö., dayısı 26 yaşındaki O.Ç.’nin bir yaşındaki çocuğunun kendisinden olmadığından şüphelenmesi üzerine yengesi 20 yaşındaki H.Ç.’nin, telefon kablosuyla otomobilde boğduktan sonra yola attıklarını, sonrasında da ölmemiş olacağını düşünerek tekrar dönüp bıçakladıklarını ve toprağa gömdüklerini söyledi. B.Ö.’nün itirafı ardından, dayısı O.Ç. ve suç ortakları B.A.F. de yakalandı.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, hurdacılık yapan babasıyla çalışan 16 yaşındaki B.Ö., Eski İzmir Karakolu’na giderek, geçen perşembe yengesi H.Ç.'nin öldürdüklerini söyledi. Yengesini sürekli rüyasında gördüğünü ve vicdan azabı yaşadığını söyleyen B.Ö., H.Ç.'yi öldürdükten sonra ise İzmir Çeşme Otoyolu Zeytinler yol ayrımına 2 kilometre kaldığını gösteren tabelanın altına gömdüklerini anlattı.

YOL TABELASI ALTINDA CESET

B.Ö.’nün ifadesi üzerine polis ve jandarma ekipleri, otoyol üzerindeki arama sırasında H.Ç.'nin yarı beline kadar toprağa gömülü cesedini buldu. H.Ç.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ise B.Ö.’nün verdiği bilgiler doğrultusunda dayısı O.Ç. ile suç ortağı arkadaşı B.A.F.’yi yakaladı.

ÇOCUĞUNDAN ŞÜPHELENDİ

Gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadelerde, korkunç plan ve cinayet de ortaya çıktı. Aşçılık yapan O.Ç.’nin, iki yıl önce gece kulübünde çalıştığı sırada tanıştığı H.Ç.'ye aşık olup evlendikleri, geçen yıl da bir çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. Bir süre önce eşinin kendisini aldattığından şüphelenen O.Ç., çocuğunun da babası olmayabileceğini düşünmeye başladı. Eşinin aldatma suçlamalarını kabul etmemesine rağmen O.Ç., yeğeni B.Ö. ve arkadaşı B.A.F. ile birlikte yaptığı planı uyguladı.

ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN BIÇAKLAMIŞLAR

Geçen perşembe havanın kararmasının ardından O.Ç., eşini gezdirme bahanesiyle dışarı çıkardı. O.Ç., daha sonra otomobile suç ortaklarını da aldıktan sonra yola çıktı. İzmir Çeşme otoyoluna çıktıktan sonra B.Ö., arka koltukta yanında oturan yengesi H.Ç.'nin telefon şarj kablosuyla boğmaya çalıştı. Bir süre sonra hareketsiz kalan genç kadını otoyol kenarında yola atan zanlılar, hızla uzaklaştı. H.Ç.'nin ölmemiş olabileceği ve kendilerini ihbar etmesinden korkan zanlılar, Alaçatı yol ayrımından dönerek yanına geldi. Üç kişi H.Ç.'nin hareketsiz yattığını görmelerine rağmen bu kez de bıçakladıktan sonra toprağa gömerek uzaklaştı.

RÜYASINDA GÖRDÜ DAYANAMADI

Cinayetin ardından İzmir’e dönen zanlılardan B.Ö.’nün yengesi H.Ç.'nin sürekli rüyasında görüp, vicdan azabı çekmesinin ardından olayı ilk olarak babasına anlattığı, daha sonra da ailesinden kimseye haber vermeden karakola gidip cinayeti itiraf ederek teslim olduğu ortaya çıktı.

Gözaltındaki zanlıların sorgularının devam ettiği, O.Ç. ile B.A.F.’nin suçlamaları kabul etmedikleri, olayı B.Ö.’nün işlediğini ileri sürdükleri öğrenildi. Jandarmanın soruşturmasının devam ettiği, zanlıların da işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecekleri bildirildi.