Veteranlar Şampiyonası rekorlarla başladı

İzmir'de düzenlenen 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde şimdiye kadar yapılan müsabakalarda 4 şampiyona rekorunun yanı sıra 3 Türkiye rekoru kırıldı.





Atatürk Stadı'ndaki şampiyonada erkekler 80-84 yaş sırıkla atlamada Türkiye'yi temsil eden Hikmet Kandeydi 2.30'luk derecesiyle hem şampiyona hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.





Bayanlar 40-44 yaş 100 metrede Bulgaristan'dan Merlina Arnaldova, vatandaşı Angeline Angelov'a ait rekoru 13.44 ile kırdı. Aynı yarışta üçüncülüğü elde eden Türk sporcu Hanife Sancak kendisine ait Türkiye rekorunu 14.62'lik derecesiyle geliştirdi.





Bayanlar 45-49 yaşta 100 metrede Hırvatistan'dan Sonja Cculis Dosen 14.36 ile Sırbistan'dan Katica Guluhak'ın 14.40'lık rekorunu geçmeyi başardı.





Erkekler 50-54 yaş cirit atmada Yunanistan'dan Georgios Kodzias'ın 48.58 metrelik derecesini 50.35'e geliştiren Slovenya'dan Darko Orozium yeni şampiyona rekorunun sahibi oldu.





Bayanlar 55-59 yaş 3 adım atlamada Türkiye'yi temsil eden Hürrem Turanlı ise 5.96 metreyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.