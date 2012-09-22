Veteranlar rekora doymuyor





İzmir'de düzenlenen 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.





Atatürk Stadı'ndaki şampiyonada dünkü 4 şampiyona ve 3 Türkiye rekorunun ardından sporcular 7 Balkan rekoru ve 2 Türkiye rekoru daha kırdı.





Şampiyonada dünkü rekorların ardından kırılan yeni rekorlar şöyle:





Balkan rekorları





Bayanlar 400 metre (50-54 yaş): Zvonka Balatnik 1:07.87 (Slovenya)





Erkekler disk atma (65-69 yaş): Stilianos Angloupas 44.07 (Yunanistan)





Bayanlar 4x100 metre bayrak (40-45 yaş): Hırvatistan 58.11





Bayanlar 4x100 metre bayrak (45-49 yaş): Bulgaristan 58.43





Erkekler 300 metre engelli (50-54 yaş): Marko Bozicek 1:01.31 (Slovenya)





Bayanlar 2000 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 9:51.72 (Romanya)





Bayanlar 400 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 1:00.08 (Romanya)





Türkiye rekorları





Erkekler 4x100 metre bayrak (55-59 yaş): Türkiye 53.26





Bayanlar 5000 metre (45-49 yaş): Latife Çömlek 22:54.80



