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Veteranlar rekora doymuyor

İzmir'de düzenlenen 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda sporcular rekor kırmaya devam ediyor.

22 Eylül 2012 Cumartesi 14:25
Veteranlar rekora doymuyor

İzmir'de düzenlenen 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Atatürk Stadı'ndaki şampiyonada dünkü 4 şampiyona ve 3 Türkiye rekorunun ardından sporcular 7 Balkan rekoru ve 2 Türkiye rekoru daha kırdı.

Şampiyonada dünkü rekorların ardından kırılan yeni rekorlar şöyle: 

Balkan rekorları

Bayanlar 400 metre (50-54 yaş): Zvonka Balatnik 1:07.87 (Slovenya)

Erkekler disk atma (65-69 yaş): Stilianos Angloupas 44.07 (Yunanistan)

Bayanlar 4x100 metre bayrak (40-45 yaş): Hırvatistan 58.11

Bayanlar 4x100 metre bayrak (45-49 yaş): Bulgaristan 58.43 

Erkekler 300 metre engelli (50-54 yaş): Marko Bozicek 1:01.31 (Slovenya) 

Bayanlar 2000 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 9:51.72 (Romanya)

Bayanlar 400 metre engelli (55-59 yaş): Pacrita Marcela 1:00.08 (Romanya) 

Türkiye rekorları

Erkekler 4x100 metre bayrak (55-59 yaş): Türkiye 53.26

Bayanlar 5000 metre (45-49 yaş): Latife Çömlek 22:54.80 

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