Verilen rüşvet deftere düşülmüş

Fuhuş yapıldığı iddiasıyla 10’u aşkın masaj salonuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen 726 sayfalık iddianame, çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, baskın yapılan masaj salonları ve evlerde ele geçirilen 'kasa defterleri'nde polise, zabıtaya, belediye görevlilerine verilen rüşvet paralarının kaydının tutulduğu anlaşıldı.

İstanbul Şişli’de yoğunlaşan masaj salonlarına yönelik 14 aylık takibin sonunda geçtiğimiz aralık ve ocak ayında üç ayrı operasyon düzenlendi.

Aralarında polis, zabıta ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 130 kişi gözaltına alındı, söz konusu kişilerden 40’ı bir süre tutuklu kaldı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısı Ayhan Bedirhan’ın hazırladığı 121 sanıklı iddianame 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek duruşma için 2 Ağustos’a gün verildi.

Savcılık iddianamesine göre söz konusu masaj salonlarının işletmecileri ile bir kısım memurlar arasında yakın ilişki söz konusu.

Masaj salonlarında fuhuş yapıldığını bilen kamu görevlileri, rüşvet karşılığı duruma göz yumdu, baskın öncesi salon sahiplerini uyardı, ruhsatı iptal edilen salonlara belediyece yeni ruhsat verildiği anlaşıldı.

İddianameye göre toplam 12 masaj salonu altı ayrı grup tarafından işletiliyor. Mimoza, Lilyum, Diva, Jasmin isimli salonları işleten Hakan A., Villa China, Reflex isimli salonları işleten Göksel B., Paradoks isimli salonu işleten Hülya A.., Rüyam, Sinerji, Lavia isimli salonları işleten İsmail A., My Candy isimli salonu işleten Nazife Ü., Prenses ve Safari isimli salonları işleten Perihan Y. ve ortağı olan polis memuru Orhan Ş. örgütü yönetici olmakla suçlanıyor.

RÜŞVET KAYITLARI ‘KASA DEFTERİ’NDE

Zabıta, belediye görevlileri ve polislere verildiği öne sürülen rüşvetin kayıtları ise yapılan baskınlar sonrası elde edildi. Paradoks isimli sa

londa elde edilen defterde 10 Aralık 2011 tarihine ilişkin ‘Karakol gider’ kısmına 80 lira, 17 Aralık 2011 tarihine ilişkin ‘Karakol 400 TL’, ‘polis 150 TL’ kaydının düştüğü görüldü.

Sinerji masaj salonunda elde edilen ‘kasa defterinde’ 17 Mayıs 2010 tarihi için ‘Belediye 1.500 TL’, 28 Temmuz 2010 tarihi için ‘Zabıta 1.000 TL’, 24 Aralık 2010 tarihi için ‘Zabıta İsmet 100 TL’, 21 Mart 2011 tarihi için ‘Baba Polis 1.000 TL’, 25 Mart 2011 tarihi için ‘Polis 2.500 TL’, 30 Mart 2011 tarihi için ‘Belediye 1.100 TL’, 1 Aralık 2011 tarihi için ‘Belediye 200 TL’ kaydının tutulduğu anlaşıldı...

ÜCRETSİZ ‘MASAJ’ ÜSTE RÜŞVET

Masöz olarak çalışan kadınların verdikleri ifadelere göre rüşvet almakla suçlanan memurların söz konusu salonlarda ‘seans’ adı altında kadınlarla para vermeden birlikte oldukları ifade edildi. Haberde, masöz olarak çalışan kadınların verdikleri ifadelerden bazıları da yer aldı.

POLİS VE ZABITAYLA GÖRÜŞME

Sanık konumunda bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun K. ile Hakan A. arasındaki çok sayıda telefon konuşması ve buluşma da kayıt altına alınırken, polis ve zabıta memurları ile salon sahipleri arasındaki görüşmeler de yapılan fiziki takip sonrası kayda alındı