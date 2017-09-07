Ver Elini Aşk Oyuncuları Kanal D tüm oyuncu kadrosu

Ekranların yeni dizisi Ver Elini Aşk start veriyor. Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosunda Ali İl, Sevda Erginci, Gülsün Fare Fil ve Köksal Engür başrollerde yer alıyor. Bu sezonun en komik çifti olmaya aday dizisinde minik yıldız Su Allen Tuğlu karakteriyle minik oyuncu ekrana gelecek. Bebek oyuncu ekranda yeni bir savaş başlatacak gibi duruyor.

Kaan Tuğlu karakterini Ali İl canlandıracak!

Geçtiğimiz sezon Poyraz Karayel dizisiyle 3 sezon boyunca rating rekoru kıran yakışıklı oyuncu yeniden başrollerde yerini buldu. Dizide bir çocuğu olan Kaan'ı canlandıracak oyuncu Ali il Poyraz sonrası ilk projesi yine Kanal D ekranlarında olacak. Antep'te çekilen dizide Kaan, güçlü bir ağanın torunu. 30 yaşında serseri, çapkın metropol insanı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su geldikden sonra tamamen değişecek. Dedesinin tek isteği, Antep'e dönmesi köylü bir kızla evlenmesi olan Kaan'ın maceraları sizi ekrana çekecek.

Ayperi karakterini Sevda Erginci canlandırıyor!

Antep'te köylü kızını canlandıran oyuncunun ablası var. 22 yaşında babası terk etmiş, annesi vefat etmiştir. Dedesi, ninesi ve ablası hayattaki tek gerçeğidir. Aşırı derecede Antep törelerine bağlı oyunc çok beceriklidir. Ekranda hepiniz Ayperi'yi çok seveceksiniz.