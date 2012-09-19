Venus Williams’dan bir ilk

Kariyerinde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kadınlar dünya sıralamasının 40 numarası ABD'li Venus Williams, hızlı servisleriyle tanınan John Isner ile Hopman Kupası'nda korta çıkacak.





Williams-Isner ikilisi, 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenecek Hopman Kupası'na daha önce katılacağı açıklanan Sırbistan'dan Ana Ivanovic-Novak Djokovic'in ardından ismi açıklanan ikinci önemli çift oldu.





1989'dan beri organize edilen ve sert zeminde oynanan Hopman Kupası maçlarında ülkeler, kadın ve erkek sporcudan oluşan takımlar tarafından temsil ediliyor. Turnuvada yarışan 8 takım, öncelikle 4'er takımın bulunduğu iki grupta mücadele ediyor. Tek kadınlar, tek erkekler ve çiftler maçlarında karşılaşan takımlardan, grubu lider tamamlayanlar finalde karşılaşıyor.