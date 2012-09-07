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Ve fiyatlar yarıya indirildi

Otoyol ve köprü geçişlerini hızlandırmak üzere hazırlanan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) 60 lira olarak belirlenen asgari para yatırma tutarı yarıya indirildi.

07 Eylül 2012 Cuma 13:35
Ve fiyatlar yarıya indirildi

HGS için hesapta en az 30 lira bulundurma zorunluluğu da kaldırıldı.

Son günlerde gündemde yer alan ve vatandaşın eleştirilerine dikkat çeken haberler ses getirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, HGS gişelerinden ilk etiket/kart alımlarında hesaba en az yatırılması gereken 60 liralık ücreti 30 liraya indirirken, hesapta en az 30 lira bulundurma zorunluluğu da kaldırıldı.

Bakanlık ayrıca, HGS kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda, HGS aboneleri geçişten sonra 7 gün  içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacağını bildirdi.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ücretli geçiş yapılan otoyol ve  köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşların hizmeti en kısa sürede ve ucuz  şekilde alabilmesini sağlamak amacıyla OGS ve KGS'ye alternatif olarak PTT ile  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Hızlı Geçiş Sistemi'nin, 17 Eylül  2012 tarihinde hizmete gireceği hatırlatıldı.

Sistem ile ilgili vatandaşlardan gelen istek ve temenniler doğrultusunda  bazı hususlarda değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, HGS hizmetinden  yararlanmak için hesapta en az 30 lira bulunma zorunluluğunun kaldırıldığı  bildirildi.

Açıklamada, kart bakiyeleri ile ilgili olarak HGS abonelerine  gerektiğinde bilgilendirme-uyarı mesajları gönderileceği vurgulanarak, şunlar  kaydedildi:

"Ücret hesap tablolarında yer alan liste uygulamaları hizmet içi  uygulamalar olup, yalnızca bakiye durumlarının takibi ve sürücülerin  bilgilendirilmesine yönelik olacaktır. Geçişe yeterli bakiyesi olan herkes HGS  hizmetinden yararlanabilecek, bu listelerde yer alan hiçbir kimseye cezai işlem  uygulanması söz konusu değildir.

HGS gişelerinden ilk etiket/kart alımlarında hesaba en az yatırılması  gereken ücretler de yarıya indirilmiş olup, araçların sınıf ve cinsine göre  aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. Sınıf: 30 lira, 2. Sınıf: 37 lira, 3. Sınıf: 53 lira, 4. Sınıf: 67,50  lira, 5. Sınıf: 81,50 lira

Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerine, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai  işlem uygulanmayacaktır.

Ayrıca HGS abonesi olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone oldukları takdirde herhangi bir cezai işleme tabi  tutulmayacaklardır.”

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