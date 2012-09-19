Vazelinin cildinize faydaları

Vazelin nerelere sürülür?



Vazelini dirseklerde, topuklarda, dizlerde ve diğer benzer yerlerde kullanabilirsiniz. Sürdüğün her bölgeyi yumuşatır ve cildin kaba görünümünü yok eder. Vazelin ile hem cildinizi koruyun, hem de cildinize gerekli tüm desteği verin.



Vazelinin faydaları nelerdir?



Günün yorgunluğunu gidermek için aldığınız ılık bir duştan sonra vazelini cildinize yavaş yavaş dairesel hareketler ile saat yönünde masaj yaparak sürmeniz cildinizin nem ihtiyacını karşılanmaya yeterlidir. Ayrıca cildinizi ölü hücrelerden arındırın.



Cildinize vazelin yeter!



Duş veya banyo yaptıktan sonra mutlaka cildinize nemlendirici uygulayın. Hatta bu işlemi hafif nemli olan cildinize yaparsanız nemin cildinizin üst katmanlarına hapsedilmesini de sağlayabilirsiniz. Özellikle kış aylarında bu işlemi ayaklarınız için ihmal etmeyin.



Daha yumuşak eller için, haftada bir veya iki kez ellerinizi 5-10 dakika ılık süte batırın. Sütün içinde bulunan laktik asit cildinizi nemlendirir ve ellerinize yumuşaklık kazandırır. Üzerine vazelin de sürerseniz elleriniz pamuk gibi olabilir.



Yürüyüş yapıyorsanız yürüyüşe çıkmadan önce (spor çorabı giydiğiniz zaman) ayaklarınıza bol vazelin sürün. Yürüyüşünüz bittiğinde ayaklarınızın beslenmiş ve rahatlamış olduğunu fark edeceksiniz.



Ayaklarınız kuruyorsa bolca vazelin sürün. Daha sonra pamuklu çorap giyin, böylece ayağınız nem ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilir. Bu işi yatarken yapmak çok yararlı, ancak çoraplarla uyumakta sıkıntı yaşıyorsanız size bir ipucu: Çorabınızın parmak kısmını kesin, böylece ayaklarınız hava alırken yumuşayacak.



Ayak topuklarınızdaki sertliği gidermek için bir ev reçetesi



Ilık su dolu bir leğenin içinde iki poşet yeşil çayı demleyin. Yarım litre ılık süt ilave edin. Ayaklarınızı 30 dakika bu karışımın içinde tuttuktan sonra ponza taşı ile ovup, nemlendirici bir krem sürün.



Vazelinin faydası nasırlarda da görülür. Nasırlardan kurtulmak için ayaklarınızı birkaç dakika ılık suda tutun. Eczanelerde reçetesiz olarak hazırlanabilen yüzde 20 Carmol ve yüzde 12 Amlactin karışımı olan krem veya losyonu masaj yaparak ayaklarınıza iyice yedirin. Bu karışım tabanlardaki sert keratin tabakasını yumuşatır.



Kaşınan pul pul dökülen, çok nemsiz kol ve bacaklara, duş sonrası, deri henüz nemliyken vazelin sürerek uzun süre kalıcı bir yumuşaklık ve yatışmış bir cilt sahibi olabilirsiniz.



Sürtünmeden dolayı bacak aralarında oluşacak pişiklere karşı iyi gelir.