Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Vazelinin cildinize faydaları

Yıllardır nesilden nesile aktarılan bir güzellik sırrı: Vazelin! Hızlı nemlendirme özelliği, çok uygun fiyatlara her yerde bulunabiliyor olması onu cilt bakımı yarışında diğerlerinden ayırıyor. Elbette doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Nasıl mı?

19 Eylül 2012 Çarşamba 15:17
Vazelinin cildinize faydaları

Vazelin nerelere sürülür?

Vazelini dirseklerde, topuklarda, dizlerde ve diğer benzer yerlerde kullanabilirsiniz. Sürdüğün her bölgeyi yumuşatır ve cildin kaba görünümünü yok eder. Vazelin ile hem cildinizi koruyun, hem de cildinize gerekli tüm desteği verin. 

Vazelinin faydaları nelerdir?

Günün yorgunluğunu gidermek için aldığınız ılık bir duştan sonra vazelini cildinize yavaş yavaş dairesel hareketler ile saat yönünde masaj yaparak sürmeniz cildinizin nem ihtiyacını karşılanmaya yeterlidir. Ayrıca cildinizi ölü hücrelerden arındırın.

Cildinize vazelin yeter!

Duş veya banyo yaptıktan sonra mutlaka cildinize nemlendirici uygulayın. Hatta bu işlemi hafif nemli olan cildinize yaparsanız nemin cildinizin üst katmanlarına hapsedilmesini de sağlayabilirsiniz. Özellikle kış aylarında bu işlemi ayaklarınız için ihmal etmeyin.

Daha yumuşak eller için, haftada bir veya iki kez ellerinizi 5-10 dakika ılık süte batırın. Sütün içinde bulunan laktik asit cildinizi nemlendirir ve ellerinize yumuşaklık kazandırır. Üzerine vazelin de sürerseniz elleriniz pamuk gibi olabilir.

Yürüyüş yapıyorsanız yürüyüşe çıkmadan önce (spor çorabı giydiğiniz zaman) ayaklarınıza bol vazelin sürün. Yürüyüşünüz bittiğinde ayaklarınızın beslenmiş ve rahatlamış olduğunu fark edeceksiniz.

Ayaklarınız kuruyorsa bolca vazelin sürün. Daha sonra pamuklu çorap giyin, böylece ayağınız nem ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilir. Bu işi yatarken yapmak çok yararlı, ancak çoraplarla uyumakta sıkıntı yaşıyorsanız size bir ipucu: Çorabınızın parmak kısmını kesin, böylece ayaklarınız hava alırken yumuşayacak.

Ayak topuklarınızdaki sertliği gidermek için bir ev reçetesi

Ilık su dolu bir leğenin içinde iki poşet yeşil çayı demleyin. Yarım litre ılık süt ilave edin. Ayaklarınızı 30 dakika bu karışımın içinde tuttuktan sonra ponza taşı ile ovup, nemlendirici bir krem sürün.

Vazelinin faydası nasırlarda da görülür. Nasırlardan kurtulmak için ayaklarınızı birkaç dakika ılık suda tutun. Eczanelerde reçetesiz olarak hazırlanabilen yüzde 20 Carmol ve yüzde 12 Amlactin karışımı olan krem veya losyonu masaj yaparak ayaklarınıza iyice yedirin. Bu karışım tabanlardaki sert keratin tabakasını yumuşatır.

Kaşınan pul pul dökülen, çok nemsiz kol ve bacaklara, duş sonrası, deri henüz nemliyken vazelin sürerek uzun süre kalıcı bir yumuşaklık ve yatışmış bir cilt sahibi olabilirsiniz.

Sürtünmeden dolayı bacak aralarında oluşacak pişiklere karşı iyi gelir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim