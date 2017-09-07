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Vatanım Sensin bitti mi Yeni sezon ne zaman hangi gün

Kanal D ekranlarının geçen sezonun reyting rekortmeni dizisi Vatanım Sensin hayranlarına kötü haber. Vatanım Sensin dizisi bitti mi yeni günü ne zaman olacak.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:19
Vatanım Sensin bitti mi Yeni sezon ne zaman hangi gün

Kanal D'den kritik değişiklik. Tüm günleri boş olmasına rağmen Kanal D yeni dizisi Ver Elini Aşk'ı Perşembe akşamlarına aldı. Yeni bölümü bu akşam başlayacak dizi öncesi başka bir dizi hayranlarını daha da üzecek gelişmeler var. Kanal D geçen sezonun reyting rekortmeni işi Vatanım Sensin günü mü değişecek yeni sezon ne zaman merak ediliyor. Özellikle bu akşam bu dizi başlaması sonrası tüm ayrıntıları sizler için araştırdık.

Vatanım Sensin hayranları üzülecek!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi hayranlarına çok üzecek gelişme geldi. Sevilen dizi ne Eylül ne Ekim ayında izleyeciyle bulaşmayacak. Vatanım Sensin dizisi, Kasım ayına doğru ekrana gelmeye başlayacak. Kanalların reklam politikası gereği Eylül ayı düşük bütçe, Ekim ayı normal bütçe olurken Kasım ayı en üst noktaları görür. Aralık ayı ise yeni yıl öncesi en fazla kazandıran gün olarak dikkat çeker. Bu sebeple Vatanım Sensin geçtiğimiz sezonlarda bir çok dizinin yaptığı gibi sevenleriyle en son kavuşacak dizi olarak tarihe geçecek. 

Ver Eline Aşk dizisine kanalın hem güvenmemesi, hem de ucuz maliyetli olması sebebiyle şimdilik Perşembe gününe aldı. Dizi tutarsa gün değiştirme yoluna gidilerek Vatanım sensin yine Perşembe günü yayınlanmaya devam edecek. 

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