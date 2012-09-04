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Vatana ihanetin görüntüleri

Iğdır’da düzenlenen ajan operasyonu kapsamında tutuklanan Timur A. adlı korucunun İran İstihbarat Servisi SAVAMA ajanlarına bilgi aktarırken çekilen şok görüntüler ortaya çıktı.

04 Eylül 2012 Salı 06:30
Vatana ihanetin görüntüleri

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında ele geçirilen kamera kayıtları arasında korucu Timur A.’nın İran istihbarat birimlerine bilgi aktarırken çekilen gizli görüntüleri bulundu.

Görüntülerde Timur A’nın, bir oda içinde üç İran ajanına Ağrı, Kars, Iğdır bölgesindeki askeri birlikler, emniyet ve MİT hakkında kritik bilgiler verdiği görülüyor. Özellikle askeri birliklerin görüntülendiği fotoğraflar ve rütbeliler hakkında detaylı bilgiler aktaran Timur A., kendisinden talep edilen, diğer bilgiler için de "Olur" diyerek toplayacağını anlatıyor.

Timur A., "Türkiye benim bu bilgileri size verdiğimi öğrenirse beni idam eder" derken, İranlı istihbaratçılar ise, "Biz namert miyiz? Biz İslam Cumhuriyetiyiz" diye Timur A.’ya güvence verdiği görülüyor. Görüntülerde masa başında oturan ajanın Yaghoub Ahnoukhosh olduğu belirlendi. İranlı ajanların, bilgi aktaran korucudan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim kitaplarını temin etmesini isterken, Timur A. Bunun için iki ay süre istiyor. Ajanlar ayrıca Timur A.’nın Özel Kuvvetler’e sızmasını ve kritik bilgilr toplamasını söylerken, Timur A., bunun çok zor olduğu cevabını veriyor.

Görüntülerde geçen konuşma diyaloglarından bazıları şöyle:

İranlı ajan önündeki resimlerden birini göstererek "Burası neredir" diye soruyor.Timur A., "Bu, Kars 14. Mekanize Tugayıdır" diye yanıtlıyor.

İranlı Ajan -Burası tugaydır ha

Timur A-He tugaydır

İranlı Ajan-bu da giriş kapısıdır

Timur A-Bu ön girişidir

İranlı Ajan-Bura?

Timur A-Arkada yazılıdır. Kars İl Jandarmadır. 3800 adam varaskerlerle birlikte. Bura Alay’ın içidir.

TSK’nın savunma kitabını istiyorlar:

İranlı Ajan – Askeriyenin savunma kitabı lazım

Timur A-He savunma kitabı. Askeriye Savunma Kitabı, o biraz zor abi. Erzurum’a gitmek lazım.

İranlı Ajan-Her yerde satıyorlar

Timur A-Yok abi, bizim sizin bura gibi değil. Askeriye bir, birde doktorların kitabı bizde zor bulunur ha. Adamın olmazsa onları biraz zor bulursun.

İranlı Ajan-Timur abi iki aydan iki aya çıkar

Timur A-Tamam ben şimdi getirebilirim. Her Alayın defterini getirebilirim mesela onu getirebilirim. Her Alayın, her Jandarmanın şeyini getirebilirim, onu getirebilirim, yani defterini getirebilirim. İçinde ne yazılıdır, kim nerde görev yapıyor, Ankara, İstanbul, hangi rütbeli mesela nerede görev yapar onu getirebilirim. Tamam bu sefer gelirsem getiririm.

Timur A- (Görüntüde yer almayan kameranın arkasında olan ikinci bir kişiye hitaben)- Şimdi kardeş, Iğdır piyadesi Doğubeyazıt Tugay’ına bağlıdır. Tugay da Elazığ 8. Mekanize Tugayına bağlıdır.

İranlı Ajan-Oraya mı bağlıdır?

Timur A-Elazığ da direk Ankara’ya bağlıdır. Zaten orda bölgeleri var, Muş var, Bitlis var, Malatya var, Erzincan var, bunlar da birleşimdir.

İranlı Ajan – Alayda uçak var?

Timur A- İki tane helikopter var, Iğdır alayında iki tane helikopter var. Piyade Alayında, içinde iki tane helikopter var

İranlı Ajan-Cinsi nedir?

Timur A-Kobra he Sikorsky helikopteri iki tanedir. Doğubeyazıt’a gelip giderler. Tugayda da var. Bani idam derler

Timur A-Ya ben bir şey söyleyeyim size, ya bi de siz benim hakkımda Türkiye’ye bilgi verseniz, Türkiye beni idam eder ha

İranlı Ajan-Niye biz namert miyiz?

Timur A-Ne biliyim yani

İranlı Ajan-Biz İslam Cumhuriyetiyiz

Timur A-Bak hacı ben bir şey söyleyeyim. Türkiye’de bir defa bu affedilmez. Çok büyük hatadır, çok çok. Bir de ben devlet adamıyım ben, devlet...

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