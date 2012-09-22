Vasco De Gama Yat Rallisi Alanya’da başladı

Alanya Marina'da 12 yatın katılımıyla başlayan Vasco De Gama Yat Rallisi'ne, Kıbrıs Rum Kesimi etabında 5 yatın daha katılmasıyla 8 ülkeden toplam 17 yat katılmış olacak.





Alanya'dan çıkarak Gazipaşa, Aydıncık ve Taşucu'na uğrayacak olan yatlar, Kıbrıs Rum Kesimi'nden sonra Mısır'a geçecek. Süveyş Kanalı'nı geçerek Sudan, Eritre ve Etiyopya'yı ziyaret edecek yatçılar, aynı güzergahtan geri dönecek. Yaklaşık 8 ay sürecek ve 5 bin deniz mili kat edilecek ralli, gelecek yıl mayıs ayı ortalarında Alanya'da son bulacak.





Vasco De Gama Rallisi Organizatörü Lodewyk Brust (73), gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ay sürecek rallinin gelecek yıl mayıs ayı ortalarında sona ereceğini söyledi.





Amaçlarının Avrupa ve Ortadoğu arasında barış ortamı oluşturmak ve yeni yelken açma yerleri keşfetmek olduğunu dile getiren Brust, Somalili korsanlar nedeniyle rotalarında bu yıl küçük bir değişiklik yaptıklarını kaydetti.





Alanya Marina Genel Müdürü Savaş Ayas ise yarış amacı gütmeyen, birlik ve beraberliği pekiştiren Vasco De Gama Yat Rallisi ile yatçıların yeni yerler keşfetmek istediklerini söyledi.





Rallinin Alanya'da olmasının kentin tanıtımını da sağladığını vurgulayan Ayas, Alanya'da ev satın alan yerleşik yabancıların da yarışmaya katıldığını belirtti.





Türkiye'den Hindistan'a seyahat eden bir grup amatör yatçının organizesiyle başlayan Vasco De Gama Rallisi'nin ilki 2005 yılında 24 yatla Finike'den başlamış, Nisan 2006'da Hindistan'ın Goa Limanı'nda sona ermişti.