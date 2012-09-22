Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Vasco De Gama Yat Rallisi Alanya’da başladı

12 yatın katılımıyla Alanya'da başlayan Vasco De Gama Yat Rallisi, mayıs ayında yine Alanya'da son bulacak

22 Eylül 2012 Cumartesi 17:50
Vasco De Gama Yat Rallisi Alanya’da başladı
Alanya Marina'da 12 yatın katılımıyla başlayan Vasco De Gama Yat Rallisi'ne, Kıbrıs Rum Kesimi etabında 5 yatın daha katılmasıyla 8 ülkeden toplam 17 yat katılmış olacak.

Alanya'dan çıkarak Gazipaşa, Aydıncık ve Taşucu'na uğrayacak olan yatlar, Kıbrıs Rum Kesimi'nden sonra Mısır'a geçecek. Süveyş Kanalı'nı geçerek Sudan, Eritre ve Etiyopya'yı ziyaret edecek yatçılar, aynı güzergahtan geri dönecek. Yaklaşık 8 ay sürecek ve 5 bin deniz mili kat edilecek ralli, gelecek yıl mayıs ayı ortalarında Alanya'da son bulacak.

Vasco De Gama Rallisi Organizatörü Lodewyk Brust (73), gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ay sürecek rallinin gelecek yıl mayıs ayı ortalarında sona ereceğini söyledi.

Amaçlarının Avrupa ve Ortadoğu arasında barış ortamı oluşturmak ve yeni yelken açma yerleri keşfetmek olduğunu dile getiren Brust, Somalili korsanlar nedeniyle rotalarında bu yıl küçük bir değişiklik yaptıklarını kaydetti.

Alanya Marina Genel Müdürü Savaş Ayas ise yarış amacı gütmeyen, birlik ve beraberliği pekiştiren Vasco De Gama Yat Rallisi ile yatçıların yeni yerler keşfetmek istediklerini söyledi.

Rallinin Alanya'da olmasının kentin tanıtımını da sağladığını vurgulayan Ayas, Alanya'da ev satın alan yerleşik yabancıların da yarışmaya katıldığını belirtti.

Türkiye'den Hindistan'a seyahat eden bir grup amatör yatçının organizesiyle başlayan Vasco De Gama Rallisi'nin ilki 2005 yılında 24 yatla Finike'den başlamış, Nisan 2006'da Hindistan'ın Goa Limanı'nda sona ermişti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim