Van'da trafik faciası: 5 ölü!

Van'dan Erciş yönüne giden Hanifi Aslan'ın kullandığı 34 DZ 2092 plakalı kamyonet Ermişler Köyü yakınlarında aşırı sürat nedeniyle virajı alamayınca takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hanifi Aslan, Nurullah Aslan, Sülhattin Yıldız, Müslüm Atmaca, Saliha Atmaca olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Mehmet Yıldız da ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Yıldız, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürelerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.