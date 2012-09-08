Van Gaal milli takımı beğendi

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Lois Van Gaal, 2-0 sona eren karşılaşma sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.





Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Türk futbolcular dinamikler. Oldukça baskın futbol ortaya koydular. Biz daha çok pozisyon yakaladık. Bunları değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz'' dedi.





Türkiye maçın ikinci yarısında çift santrafora geçtiğinde maçın kendileri için daha kolaylaştığını belirten Lois Van Gaal, ''Daha çok pozisyon bulduk'' diye konuştu.



