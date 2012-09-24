Van'da şehit olan polisin öldürülme anı

Polis Tuncay Akyüz, Van'daki hastanenin acil servisinde nöbet tutuyordu. Akyüz, odasının kapısında dururken, arkasından sinsice yaklaşan silahlı saldırgan, Akyüz'ü kafasından vurdu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbet tutan polis Tuncay Akyüz, terörün hedefi oldu. Saat 22.00 sıralarında, hastanenin acil servisi girişine gelen bir kişi, Akyüz'e arkasından yaklaşıp kafasına bir el ateş etti.



Saldırgan, Akyüz'ün silahını da alarak kaçtı. 3 aylık çocuk babası Akyüz, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Tuncel Akyüz şehit oldu.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.