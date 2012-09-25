Van’da Galatasaray coşkusu

Galatasaray Erkek, Kadın ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları Van'a destek amacıyla çıkartma yaptı. Van için 1'iz tişörtü giyen basketbolcular Van'da büyük ilgi gördü. Havaalanında taraftarlar tarafından karşılanan basketbolcular Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda Galatasaray forması ve atkısı dağıttı. Galatasaraylı basketbolculara büyük ilgi gösteren öğrenciler imza alabilmek için de birbiriyle yarıştı.

Uçakla Van'a gelen Galatasaray CEO'su Lütfü Arıboğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Emir Sarıgül, Sedat Doğan ve basketbolcular Ferit Melan Havaalanı'nda Van Vali Yardımcısı Mehmet Yüzer tarafıdan ve minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Havaalanında açıklama yapan Galatasaray CEO'su Lütfü Arıboğan, Van'ın depremden sonra yapılan çalışmalarla kendisini toparladığını belirterek, Van'a moral vermeye geldiklerini söyledi. Arıboğan, "Burda olmaktan mutluyuz. Üzüntüleri acıları hatırlatmaya değil, moral vermeye geldik. Biz Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili hassasiyetleri biliyoruz. Sorunların çözümünde sporunda önemini biliyoruz. Sporun kardeşliğini Türkiye'nin her köşesinde paylaşmak istiyoruz" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya geldik"

Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ise Galatasaray'ın toplumdan aldığını topluma veren bir kulüp olduğunu belirterek, "Van'da depremle büyük bir yara açıldı. Biz bunu psikolojik olarak sarmak istiyoruz. Bir ülkenin vatan, ulusun ulus olması, üzüntü ve sevinçte birlikte olmasıdır. Biz üzerimize düşeni yapmaya geldik. İnşallah bizden sonra diğer kulüplerde gelir. İnsanlar spor yaparak acıları unutur" dedi.

Daha sonra dışarı çıkan Galatasaraylı basketbolcuları bir grup taraftar konfetilerle karşıladı. Yöneticiler ve basketbolcular buradan otobüslerle İskele Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'na gitti. Burada öğrenciler tarafından büyük sevgi gösterisiyle karşılanan basketbolcular, bol bol imza dağıttı. Öğrencilerin açtığı Van Canavarı Aslan'ı gördü pankartı büyük dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın Amerikalı Basketbolcusu Havking kağıtların dışında öğrencilerin ellerine kollarına imza attı. Burada öğrencilere Galatasaray atkısı ve forması dağıtan basketbolcular, minik öğrencilere potaya basket attırdı. Daha sonra okul önünde toplu fotoğraf çekildi.