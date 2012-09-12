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Valilik: Dilan'ın ölüm nedeni boncuk

3 yaşındaki Dilan’ın, otopsi sonucuna göre, boğazına boncuk kaçtığı için hayatını kaybettiği, herhangi bir cinsel istismarda bulunulmadığı bildirildi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 15:15
Valilik: Dilan'ın ölüm nedeni boncuk

 

Şanlıurfa'da kaldırıldığı hastanede ölen 4 yaşındaki Dilan'ın, boğazına kaçan boncuğun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Siverek'e bağlı Gürakar beldesinde 10 Eylül'de evininde önünde baygın halde bulunan Dilan B'ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin verilen bazı haberlerde ve sosyal paylaşım sitelerinde Dilan'ın tecavüce uğradığı yönünde iddialar yer alırken, bir hacker grubu, Şanlıurfa ve Siverek Devlet hastaneleri ile Siverek Kaymakamlığı'nın internet sitelerine erişim engelledi.

 

Twitter'da ise ''#DilanaNeOldu'' başlığıyla açılan etiket, Twitter dünya gündemine 3. sıraya kadar yükseldi, Türkiye gündeminde de gece boyunca ilk sırada kaldı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Dilan'ın ölümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Tüm bunlar yaşanırken, Dilan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopside küçük çocuğun boğazına kaçan boncuğun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Valilik: Haberler gerçek dışı
Şanlıurfa Valiliği, yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Gürakar beldesinde 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin, ''çocuğa yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı'' ile müdahale ettiğini bildirdi.

''Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen küçük çocuk kurtarılamamıştır'' denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Hayatını kaybeden çocuğun yaşının küçük olması sebebiyle müdahalede bulunan sağlık ekipleri tarafından kesin sonuç için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılması için gönderilmiştir. Ayrıca güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopsi sonucunda Dilan B'nin yabancı cisim yuttuğu için hayatını kaybettiği ve aynı gün yapılan otopsisinden elde edilen bulgulara göre, 'kişinin ölümünün yabancı cisim aspirasyonuna bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği' şeklinde raporda yer almıştır.

Otopsi sonucunda, çocuğa herhangi bir cinsel istismarda bulunulmadığı ve tecavüz edildiğine dair hiçbir bulguya rastlanmadığı, çocuğun bakire olduğu adli tıp raporuna yansımıştır.''

Açıklamada, internet sitelerine ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin tamamının gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Aile dava açacak
Anne Keziban B, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü evde bulaşık yıkadığını, çocuklarının ise dışarıda oynadığını bildirdi.

Bu sırada büyük kızının yanına gelerek, Dilan'ın boncuk yuttuğunu söylediğini aktaran Keziban B, ''Hemen yanına gittim ve elimle boğazındaki boncuğu çıkarmaya çalıştım. Bu sırada hayatını kaybetti. Sonra da ambulans geldi ve hastaneye götürdü'' dedi.

Amca Hasan K. ise söylentinin 112 Acil Servis görevlilerinden biri tarafından çıkarıldığın öne sürdü.

Yeğeninin Adli Tıp Kurumu'nda boncuk yutması sonucu öldüğünün kesinleştiğini ifade eden Hasan K, ''Bu iftirayı bize atan, Siverek ve Güneydoğu'yu böyle olaylarla karalamak isteyen, haberi yapan ve yayan kişiler hakkında dava açacağız'' şeklinde konuştu.

Dilan B'nin ailesinin yaşadığı Gürakar Belediye Başkanı Recep Küçükçay da tecavüz iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu durumun aileyi de rahatsız ettiğini belirterek, haberi yapanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını söyledi.

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