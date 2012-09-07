Vali’den Genelkurmay Başkanı’na hediye

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposunda incelemelerde bulunmak üzere Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’na geldi. Valiliği de ziyaret eden Org. Özel'e burada çeşitli hediyeler sunulması dikkat çekti.

25 askerin şehit olduğu patlamanın yaşandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki incelemelerinin ardından Afyon Valiliği’ne geçen Org. Özel, gazetecilerin Valilik girişinde patlamayla ilgili sorularına ise “Konuşmak istemiyorum. Her şey ortada” şeklinde cevap verdi.

Genelkurmay Başkanı’nın, Valilik’te yaptığı temasların ayrıntısı ise Afyonkarahisar Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamayla öğrenildi.

Açıklamanın yanında, siteden yayınlanan fotoğraflarda ise Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun Org. Özel’e çeşitli hediyeler vermesi dikkat çekti.

Valiliğin sitesinde şu açıklama yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, mühimmat deposundaki patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar’a askeri uçakla inen Orgeneral Özel, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Okçin Akşit ve Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli tarafından karşılandı.

05 Eylül 2012 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Afyonkarahisar Mühimmat Depo Komutanlığında meydana gelen patlama ve 25 askeri personelin Şehit olması olayının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.

Orgeneral Özel, incelemenin ardından Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Makam girişinde Valilik Şeref defterini imzalayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaretinin anısına Genel Kurmay Başkanlığının bir plaketini takdim etti.

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Adem Huduti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç’un da hazır bulunduğu ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, elim olay sonucu hayatını kaybeden Askeri Personellerin ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar temennisinde bulundu. Olayda yaralanan askeri ve sivillerede acil şifalar dileyen Orgeneral Özel, Vali Balkanlıoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karşılıklı bilgi alış verişinin yapıldığı ziyarette Vali Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar hakkında bilgiler verdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e ziyaretinin anısına Afyon mermerinden yapılmış bir satranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve üzerinde Kurtuluş Savaşının simgelerinden olan Utku Anıtı figürünün bulunduğu plaket takdim etti."